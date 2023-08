Radomiak Radom - Warta Poznań ONLINE. Kolejne ligowe emocje przy Struga! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [19.08.2023]

PKO Ekstraklasa. Mecz Radomiak Radom - Warta Poznań ONLINE

Radomiak w letnim okienku transferowym większość transferów przeprowadzał bezgotówkowo. Dla klubu z Radomia niewątpliwie najważniejszym transferem jest pozyskanie Rafała Wolskiego z Wisły Płock, który jednak ostatniego sezonu w ekipie "Nafciarzy" nie może zaliczyć do udanych, ponieważ spadł z nią z najwyższej klasy rozgrywkowej. Poza nim do "Zielonych" dołączył m.in. Jan Grzesik , który ostatnio występował w... Warcie Poznań . Jak poradzi sobie w sobotę w meczu bezpośrednim ze swoimi byłymi kolegami?

Mecz Radomiaka Radom z Wartą Poznań w piątej kolejce poprowadzi sędzia Marcin Kochenek z Opola. System VAR będą obsługiwać Paweł Pskit oraz Marcin Borkowski. Pomagać sędziemu głównemu mają w niedzielnym spotkaniu asystenci w postaci Dawid Golis i Maciej Kosarzecki.

Constantin Galca, trener Radomiaka: Przed tym meczem wiedziałem, co to Pogoń, bo miałem złe doświadczenie z poprzedniego sezonu, jeśli chodzi o wizytę w Szczecinie. Mam wrażenie, że zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, ale drugą bardzo złą. Byliśmy szybcy w konstrukcji w środku, ale też zamknięci, przez co musieliśmy wielokrotnie piłkę rywalom wykradać

Dawid Szulczek, trener Warty: Radomiak to drużyna, która jest w stanie urwać każdemu punkty w lidze. Już na początku mówiłem, że będzie to silna drużyna. Nowy napastnik, podpisali Rafała Wolskiego, wyciągnęli od nas Janka Grzesika. To ekipa, która sukcesywnie, co okienko dokłada nowych zawodników do wyjściowej jedenastki. Są w gronie ekip, które realnie mogą walczyć o czwarte miejsce. Pierwsza trójka jest poza zasięgiem wszystkich