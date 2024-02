Radomiak Radom zaczął rundę wiosenną w najgorszy możliwy sposób. Porażka z Pogonią Szczecin i dziesięć straconych goli w dwóch meczach

Radomiak Radom - Pogoń Szczecin 0:4 (0:3)

Od początku meczu Pogoń Szczecin prowadziła grę, ale Radomiak Radom tez miał swoje szanse. Skrzydłowi "Zielonych" byli jednak nieskuteczni, ale aktywnie brali udział w akcjach. Pierwsza bramka padła w 27. minucie. Kamil Grosicki dostał piłkę na lewej stronie "szesnastki". Zagrał płasko - między nogami Jana Grzesika - w centralną część pola karnego, skąd Fredrik Ulvestad odpowiednio dostawiając stopę uderzył nie do obrony w prawy dolny róg.

Radomiak Radom w zimowym okienku był bardzo aktywny. "Zieloni" pozyskali kilku ciekawych zawodników do każdej formacji. W meczu z Pogonią Szczecin w wyjściowej jedenastce Radomiaka wybiegło aż pięciu nowych piłkarzy - Kobylak, Jordao, Vusković, Vagner oraz Jardel. Najnowszym nabytkiem jest ten ostatni, który w składzie zastąpił Leonardo Rochę, który w ostatniej kolejce Ekstraklasy dostał czerwoną kartkę w 2. minucie. Z kolei Pogoń Szczecin, która tydzień temu wygrała ze Śląskiem Wrocław ostrzyła sobie zęby na kolejne trzy punkty, które zapewniłyby awans na 3. pozycję.

Kilka minut później Vusković popchnął Efthymiosa Koulourisa we własnym polu bramkowym. Napastnik wpadł w Gabriela Kobylaka, który wyskakiwał do piłki. Bramkarz podniósł nogę do góry i kolanem trafił w twarz snajpera. Grek natychmiast padł na murawę, dlatego sędzia Malec musiał sprawdzić sytuację na monitorze VAR. Arbiter zdecydował, że Kobylak faulował i zasłużył na... czerwoną kartkę. Dodatkowo Pogoń dostała rzut karny, który później wykorzystał Kamil Grosicki.