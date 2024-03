Radosław Majecki zatrzymał wielkie PSG. Czyste konto polskiego bramkarza w starciu z Kylianem Mbappe

Majecki zagrał 90 minut z PSG

Radosław Majecki w barwach Legii Warszawa zapowiadał się na świetnego bramkarza. Polak radził sobie tak dobrze w Ekstraklasie, że przykuł uwagę zagranicznych klubów. Po zdolnego golkipera zgłosiło się AS Monaco, które zaoferowało 7 mln euro. Majecki nie przeszedł od razu do francuskiego klubu, gdyż "Wojskowi" skorzystali z wypożyczenia powrotnego.

Kiedy Polak na stałe dołączył do Monaco, wiele nie pograł. Przez dwa lata Majecki był rezerwowym, który praktycznie nie dostawał szans. Czerwono-Biali nie chcieli marnować potencjału swojego młodego gracza, dlatego wysłali go na kolejne wypożyczenie. Tym razem do Cercle Brügge (Belgia), gdzie zagrał 34 mecze.

Teraz Majecki znowu jest zawodnikiem Monaco i walczy o pierwszy skład. 24-latek wystąpił ostatnio w ligowym meczu z RC Lens. Wcześniej występował głównie w Pucharze Francji, dlatego poprzednia kolejka była pewnego rodzaju przełamaniem. Trener Adi Hütter postanowił zaufać Polakowi w piątkowym starciu z... Paris Saint-Germain, czyli liderem Ligue 1.