FC Barcelona osłabiona w meczu z PSG. Ronald Araujo ukarany czerwoną kartką

Barcelona bliżej półfinału. Szybkie prowadzenie w meczu z PSG

Katalończycy przed rewanżem byli w bardzo dobrej sytuacji. Wygrali pierwszy mecz na wyjeździe 3:2 i zaprezentowali się znakomicie na tle francuskiego rywala. Do drugiego spotkania przystąpili z ogromnymi nadziejami na awans do półfinału rozgrywek.

Jeszcze bardziej zbliżyli się do swojego celu w 12. minucie rewanżu, kiedy Lamine Yamal wpadł przebojowo w pole karne paryżan, wyłożył piłkę do Raphinhi, a ten sytuacyjnym uderzeniem otworzył wynik meczu we wtorkowy wieczór.