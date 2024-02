Rafał Gikiewicz zagra w Widzewie Łódź! 36-latek zastąpi kontuzjowanego bramkarza. Powrót do Ekstraklasy po 10 latach

Rafał Gikiewicz zagra w Widzewie Łódź

Rafał Gikiewcz, czyli bramkarz, który w ostatnich latach związany był z Bundesligą, a potem z ligą turecką, niedługo zostanie zawodnikiem Widzewa Łódź. To ogromne zaskoczenie, gdyż 36-latka łączono z Wisłą Kraków. Widzew uznał jednak, że potrzebuje kolejnego bramkarza. Ravas odszedł do MLS, ale na jego miejsce klub ściągnął Ivana Krajcirika. Słowacki bramkarz na pewno nie zadebiutuje w zespole z al. Piłsudskiego w najbliższym czasie. Następca Ravasa tuż po rozpoczęciu treningów w Łodzi doznał urazu i nadal nie jest gotów do podjęcia walki w meczu o ligowe punkty.