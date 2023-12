Raków Częstochowa - Atalanta Bergamo ONLINE. Szansa na "spadek" do Ligi Konferencji. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga Europy. Mecz Raków Częstochowa - Atalanta Bergamo ONLINE

Raków Częstochowa znajduje się na 4. miejscu w grupie Ligi Europy. Pomimo tego Mistrz Polski nadal ma szansę na grę w europejskich pucharach na wiosnę. "Medaliki" mogą zająć 3. miejsce i przenieść się do Ligi Konferencji. Aby tak się stało w ostatniej kolejce trzeba prześcignąć Sturm Graz, który ma tyle samo punktów. Podopieczni Dawida Szwargi mogą nawet przegrać spotkanie z Atalantą i awansować dalej. Dlaczego? O układzie w tabeli w pierwszej kolejności oczywiście decydują punkty. Następnie rozpatruje się bilans bezpośredni (ze Sturmem jest remis 1:1). Jeśli to nie przynosi rozstrzygnięcia decyduje bilans bramkowy.

Gian Piero Gasperini, trener Atalanty: - Chcemy oczywiście zakończyć fazę grupową bez porażki. Już zrobiliśmy w tych rozgrywkach coś ważnego i chcemy to kontynuować. Braliśmy wcześniej pod uwagę, że to spotkanie może decydować o naszym awansie z grupy. Dobrze, że tak nie jest i kończymy rywalizację na pierwszej pozycji.

Dawid Szwarga, trener Rakowa: - Czeka nas mecz o wszystko. Będziemy dążyć do tego, żeby na boisku zostawić zdrowie, ale także pokazać zaangażowanie i dobry plan taktyczny. By dać sobie szansę na wygranie tego spotkanie, awansować i zagrać wiosną w europejskich pucharach. Za nami już dużo spotkań w europejskich pucharach. To świetne doświadczenie i kapitalne emocje. Myślę, że w czwartek żadnemu zawodnikowi nie zabraknie woli walki i ambicji do tego, by przedłużyć naszą pucharową przygodę.