Raków Częstochowa awansował na podium PKO Ekstraklasy. Korona Kielce pokonana, ale są też złe wieści po meczu

Wynik meczu Korona Kielce - Raków Częstochowa 0:2

Otóż Raków do szóstej minuty zdołał ustalić wynik, strzelając oba gole. W 3 minucie pięknie trafił zza pola karnego Ante Crnac. Zaraz potem po składnej akcji drugą bramkę dołożył Władysław Koczerhin, kiedy piłkę wystawił mu John Yeboah.

Dlaczego wygrał Raków? Odpowiedź poznaliśmy już na początku meczu, który pierwotnie miał się odbyć 29 lipca, ale wtedy zespół z Częstochowy wolał (i miał do tego święte prawo) skupić się w całości na walce o awans do Ligi Mistrzów.

Mecz Korona - Raków. Problemy mistrza Polski po przerwie

W drugiej połowie o emocje zadbał Raków. Na długo przed ostatnim gwizdkiem drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Zoran Arsenić. Po zejściu lidera defensywy Korona stworzyła trzy dobre okazje na gola . Najpierw fenomenalnie obronił Vladan Kovacević, później wyręczył go Fran Tudor, przyjmując strzał na siebie. W doliczonym czasie ponownie błysnął bramkarz.

Najgorsza wiadomość z perspektywy Rakowa po tym meczu to uraz Ericka Otieno. Kenijczyk przed upływem godziny upadł na murawę bez kontaktu z rywalem. To uraz mięśniowy; ucierpiała jego lewa noga .

Tabela PKO Ekstraklasy po meczu Korona - Raków

To dwunasta wygrana Rakowa w sezonie. Dorobek wzrósł do 43 punktów. Mistrz awansował na trzecie miejsce, spychając z niego Lecha Poznań. Do liderującej Jagiellonii Białystok Raków traci już tylko dwa punkty.