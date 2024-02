Raków Częstochowa chce jeden z największych talentów Nigerii. Yusuf Abdullahi zostanie przetestowany przez mistrza Polski

Raków Częstochowa polubił zawodników z Afryki?

Raków Częstochowa zaczyna stawiać na zawodników z Afryki. Do drużyny dołączył ostatnio Erick Otieno z Kenii. Pod koniec poprzedniego tygodnia mistrz Polski podpisał kontakt z dwoma zawodnikami z Demokratycznej Republiki Konga. Ephrahïm Lombo i David Mukonkole dołączyli do rezerw, ale niewykluczone, że w przyszłości awansują do pierwszej drużyny.