Raków Częstochowa igrał z ogniem. Szczęśliwe zwycięstwo z ŁKS Łódź. Sam Kay Tejan miał trzy okazje. Trafił tylko Giannis Papanikolaou

PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa - ŁKS Łódź 1:0

Dla końcowego wyniku wszystko co najważniejsze wydarzyło się już w 8 minucie. Wtedy Raków po wznowieniu piłki z autu zdobył jedyną bramkę. Po zagraniu Marcina Cebuli trafił głową Giannis Papanikolaou . Obaj zeszli z boiska w 60 minucie, tak jak i młodzieżowiec Dawid Drachal.

Raków zagrał tak jakby chciał sięgnąć po pełną pulę jak najmniejszym nakładem sił. W pewnym momencie Dawid Szwarga dostrzegł, że skromne prowadzenie może nie wystarczyć. Po godzinie wstawił dodatkowego stopera w osobie Bogdana Racovitana, który w końcówce wybił piłkę sprzed linii bramkowej. Pojawili się też John Yeboah oraz Gustav Berggren - bezwzględnie kluczowy zawodnik środka pola w udanych eliminacjach do europejskich pucharów.

Raków myśli już o Atalancie Bergamo

Tejan to ciężki przypadek do oceny. Czasem ociera się o perfekcję, ale częściej po prostu spektakularnie pudłuje. Jego dyspozycja odzwierciedla sytuację ŁKS. Dla beniaminka to już szósta porażka w sezonie przy ledwie dwóch zwycięstwach. Gorzej punktuje tylko zamykająca tabelę Korona Kielce.

ŁKS kończył mecz w dziesiątkę z powodu brzydkiego faulu wprowadzonego Stipe Juricia, który trafił w krocze Adnana Kovacevicia.