Raków Częstochowa - ŁKS Łódź ONLINE. Spacerek dla "Medalików"? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [16.09.2023]

PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa - ŁKS Łódź ONLINE

- przyznał trener ŁKS-u na konferencji przed meczem z Rakowem.

Mecz Raków Częstochowa - ŁKS Łódź w ósmej kolejce poprowadzi sędzia Łukasz Kuźma z Białegostoku. System VAR będą obsługiwać Szymon Marciniak oraz Daniel Stefański. Pomagać sędziemu głównemu mają w sobotnim spotkaniu asystenci w postaci Marek Arys i Piotr Podbielski.

Dawid Szwarga, trener Rakowa: ŁKS pokazał już kilkakrotnie, że nie tylko jest groźny w ofensywie, ale potrafi też bronić. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas poważne wyzwanie. Ale czujemy się bardzo dobrze. Zagramy w naszym domu, jesteśmy po bardzo dobrych przygotowaniach, po bardzo dobrym mikrocyklu. Jesteśmy więc przekonani, że nasza forma sportowa w meczu z ŁKS będzie na wysokim poziomie

Kazimierz Moskal, trener ŁKS-u: Faworytem jest Raków. Czy my coś musimy? Chcę, żebyśmy zagrali dobry mecz. Wynik zawsze jest sprawą otwartą, nawet jeśli wielu ekspertów uważa, że nic tam nie jesteśmy w stanie zrobić. Doceniamy klasę rywala, ale na pewno nie chcemy w Częstochowie wyłącznie przetrwać. Raków jest na fali. Przyjeżdża do nich beniaminek. Na pewno będą się czuli mocni. Pytanie, czy nie poczują się zbyt mocni. Oczywiście będą uważać na to, żeby nas nie zlekceważyć, ale czasami to siedzi głęboko i może mieć znaczenie