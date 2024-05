Sześć goli i kuriozalny samobój w meczu Aston Villa - Liverpool FC. Matty Cash nie zagrał z powodu kontuzji

Emiliano Martinez z kuriozalnym golem samobójczym

Przyjezdni objęli prowadzenie już w 2. minucie po fatalnej interwencji Emiliano Martineza. Argentyński bramkarz próbował wyłapać piłkę dośrodkowywaną z prawej strony boiska, jednak wypadła mu z rąk i wtoczyła do bramki. To pierwsza akcja The Reds w tym spotkaniu.