Raków Częstochowa ma na oku austriackiego napastnika. Adrian Grbić jest wymarzonym snajperem mistrza Polski? Kiedyś kosztował 9 mln euro

Raków Częstochowa ściągnie jeszcze jednego zawodnika?

Według informacji Piotra Koźmińskiego zimą aktualny mistrz Polski chciał pozyskać trzech graczy w sumie za kwotę około 3 mln euro. Częstochowianie chcieliby sprowadzić stopera, pomocnika "box to box" oraz napastnika. Matej Rodin i Péter Baráth to zapotrzebowanie na dwie pierwsze pozycje. Co ze snajperem? "Medaliki" dysponują Ante Crnacem i Łukaszem Zwolińskim, ale oni nie gwarantują gradu goli. Raków chce napastnika, który zacznie regularnie strzelać.

WP Sportowe Fakty informują, że na radar Rakowa Częstochowa trafił Adrian Grbić - austriacki napastnik FC Lorient. Piotr Koźmiński przypomina, że niedawno snajper wzbudzał zainteresowanie znanych europejskich klubów - FC Metz, Bordeaux, Eibar czy Las Palmas. W 2020 roku Clermont Foot sprzedało Grbicia do obecnego zespołu za 9 mln euro. Według portalu Transfermarkt jego obecna wartość to 1,2 mln euro. Na swoim koncie 27-latek ma dziewięć występów w reprezentacji Austrii.