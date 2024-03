Raków Częstochowa nadal bez formy, przełamanie napastnika Śląska Wrocław, Jagiellonia Białystok idzie po mistrzostwo

Raków Częstochowa - Ruch Chorzów 1:1

Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź 6:0

Jagiellonia Białystok zagrała mecz do jednej bramki, ale co się dziwić skoro jako lider PKO Ekstraklasy podjęła ostatni zespół w tabeli, czyli ŁKS Łódź, który na dodatek biegał większość czasu w osłabieniu. Skończyło się rekordowym wynikiem 6:0. Do okazałego zwycięstwa cegiełkę dołożyli piłkarze powoływani przez Michała Probierza do reprezentacji Polski, czyli Dominik Marczuk, Taras Romanczuk oraz Bartłomiej Wdowik. Obecnie to "Jaga" rozdaje karty w naszej lidze i ma największe szanse na mistrzostwo Polski. Czy drużyna, która w poprzedniej kampanii miała duże problemy, teraz zdobędzie upragniony puchar?