Skrót meczu Pogoń Szczecin - Cracovia. Wahan Biczachczjan odpalił petardę, "Czarodziej" Kamil Grosicki

Gole z meczu Pogoń Szczecin - Cracovia

Pogoń ostatnio mocno wyhamowała, w porównaniu z początkiem rundy, gdy z tygodnia na tydzień zmniejszała dystans do najlepszych zespołów w tabeli. Teraz potrzebowała wygranej, by nie stracić kontaktu z czołówką. Z kolei krakowianie też balansują tuż nad strefą spadkową i każdy punkt jest dla nich na wagę złota.

Pogoń za to zagrała niemal w tym samym zestawieniu, co pół roku temu. Jedynie Wahan Biczachczjan trafił na ławkę rezerwowych, a Benjamin Zech nie wystąpił z powodu kontuzji.

We wrześniu ubiegłego roku Cracovia na własnym stadionie została upokorzona przez Pogoń. Szczecinianie strzelili wtedy pięć goli, a stracili jednego. Od tamtego czasu wiele się zmieniło pod Wawelem. Do Szczecina trener Jacek Zieliński przywiózł zupełnie inną ekipę. Z tamtego składu wyjściowego "Pasów" w sobotę wyszło w "jedenastce" ledwie czterech piłkarzy. Wśród nich kapitan Cornel Rapa, który karierę w Polsce zaczął właśnie w Pogoni, a także: Andreas Skovgaard, Takuto Oshima i Banjamin Kallman.

Zaczęła atakiem Cracovia, ale Valentin Cojocaru szybko uruchomił kontrę - Leo Borges zagrał do Alexa Gorgona, ten do Kamila Grosickiego, a kapitan "Portowców" wycofał na środek pola karnego i Norweg Fredrik Ulvestad umieścił piłkę w siatce.

Ależ zaczął się ten mecz. Już w 47. sekundzie gospodarze objęli prowadzenie, by niespełna dwie minuty później je stracić, a po kwadransie znowu wygrywać.

Najciekawsze akcje meczu Pogoń Szczecin - Cracovia

Gospodarze, grając wysokim pressingiem, dawali do zrozumienia, że szybko chcą odzyskać prowadzenie i udało im się tuż upływem pierwszego kwadransa gry. Ponownie Kamil Grosicki popędził prawą stroną, dogrywał zewnętrzną częścią stopy do partnerów, ale lot piłki przeciął Eneo Bitri i to Albańczyk zaliczył trafienie samobójcze.