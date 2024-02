Raków Częstochowa niedługo może zmienić trenera. Mecz z Lechem Poznań zdecyduje o przyszłości Dawida Szwargi?

Dawid Szwarga odejdzie? Mecz z Lechem Poznań może być kluczowy

Przed Rakowem bardzo ciężki mecz z Lechem Poznań. "Kolejorz" w rundzie wiosennej też nie gra dobrze, ale w porównaniu do "Medalików" wygląda lepiej. Przegrana w tym prestiżowym spotkaniu może oznaczać, że ekipa z Częstochowy znacznie oddali się od walki o mistrzostwo Polski. Dawid Szwarga nie może spać spokojnie. Marcowa przerwa reprezentacyjna to idealny czas na zmianę trenera. Niektórzy spekulują, że do klubu może wrócić Marek Papszun, ale szkoleniowiec podkreślał, że szuka nowego wyzwania. Obecnie jest ekspertem piłkarskim w Canal+ sport, dlatego zatrudnienie go nie wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Czy 49-latek były chętny, żeby przejąć ukochany zespół?