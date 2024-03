Raków Częstochowa potknął się na Puszczy Niepołomice. Gol z rzutu karnego w doliczonym czasie gry

Puszcza Niepołomice - Raków Częstochowa 1:1 (0:1)

Pomimo przewagi, Raków zszedł do szatni na przerwę z jednobramkową przewagę. Druga część spotkania zaczęła się tak jak piewsza - od czerwonej kartki. Fran Tudor został ukarany drugą żółtą kartką za stempel na stopie rywala. Sędzia był zobligowany wyrzucić wahadłowego "Medalików" z boiska. Raków także musiał radzić sobie w dziesiątkę!

W drugiej połowie Raków aż dwa razy trafił w słupek. Bogdan Racovitan świetnie wrzucił na głowę Władysława Koczerhina, a ten z bliskiej odległości strzelił w obramowanie. Kilkanaście minut później Bartosz Nowak zrobił to samo. "Żubry" także walczyły do końca o zdobycie bramki. W doliczonym czasie gry Bogdan Racovițan fatalnie interweniował w polu karnym i zagrał piłkę ręką. Sędzia się nie wahał i wskazał na "wapno". Rzut karny na gola pewnie zamienił Sołowiej! Mistrz Polski miał szansę zbliżyć się do Jagiellonii Białystok na trzy punkty. Wielka szansa "Medalików" zaprzepaszczona.