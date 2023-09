Raków Częstochowa - Radomiak Radom ONLINE. Mistrz powinien grać znacznie lepiej. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa - Radomiak Radom ONLINE

Radomiak też ma się za co rehabilitować. W tygodniu odpadł z Pucharu Polski, przegrywając z Garbarnią Kraków, czyli trzecioligowcem. Trener zarzucił piłkarzom brak ambicji. W lidze mimo ciekawych transferów zespół nie wygrał od 19 sierpnia. Kiepska seria to cztery mecze - przeplatanka remisów z porażkami. Może akurat na terenie mistrza uda się "zaskoczyć"?

Dawid Szwarga, trener Rakowa: - Największym plusem grania co trzy, cztery dni jest fakt, że można szybko przejść do następnego meczu. Liczę na to, że podsumujemy to spotkanie, skupimy się na meczu z Radomiakiem i pokażemy w nim sportową złość.

Constantin Galca, trener Radomiaka: - Jeśli ktoś uważa, że nie mam kontroli nad drużyną, to zaproszę go, żeby był ze mną codziennie i zobaczył, jak trenuje zespół. Tak naprawdę jesteśmy otwarci, media mogą przychodzić na treningi. A jeśli jakiś dziennikarz uważa, że zespół nie reaguje, to ja tego nie rozumiem.