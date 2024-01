Raków Częstochowa upolował nowego obrońcę. Matej Rodin wrócił do Ekstraklasy i dołączył do "Medalików"

Rodin znowu zagra w Ekstraklasie

Raków Częstochowa przeprowadził kolejny zimowy transfer. Do "Medalików" trafił Matej Rodin , który jest doskonale znany polskim kibicom. Środkowy obrońca w 2020 roku trafił do Cracovii . Na początku 2023 roku przeszedł do belgijskiego KV Oostende , ale nie radził sobie tam dobrze. Najpierw spadł na drugi szczebel rozgrywkowy, a potem doznał kontuzji. Niedawno rozwiązał umowę z klubem, dlatego teraz był wolnym zawodnikiem. Oficjalne potwierdzenie transferu o godzinie 19:21.

Raków Częstochowa w obecnym okienku transferowym jest bardzo aktyny. Do ekipy Dawida Szwargi trafił już Erick Otieno (wahadłowy), Muhamed Sahinović (bramkarz) oraz Jakub Myszor (pomocnik). Łącznie Raków na tych trzech zawodników wydał 1,27 mln euro. Średnia wieku sprowadzonych graczy to niecałe 23 lata. To jednak nie koniec transferów. Według informacji Piotra Koźmińskiego zimą aktualny mistrz Polski chciałby pozyskać trzech graczy w sumie za kwotę około 3 mln euro. Częstochowianie chcieliby sprowadzić stopera, pomocnika "box to box" oraz napastnika. Rodin to środkowy obrońca. Co z piłkarzem do środka pola i "dziewiątką"?