Raków Częstochowa - Warta Poznań ONLINE. Mistrz Polski wraca do gry. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [5.08.2023]

PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa - Warta Poznań ONLINE

- Cieszymy się z tego zwycięstwa, ale tak naprawdę jeszcze nic nie wygraliśmy. W sobotę Warta Poznań, potem Aris Limassol. Nawet jeżeli zawodnicy wypiją dziś po piwie to my jako sztab będziemy zmuszeni się powstrzymać od tego

Teraz mimo, że na horyzoncie jest III runda z cypryjskim Arisem Limassol nikt w Częstochowie nie myśli lekceważyć drużyny z Poznania. Zdaniem trenera skład "Medalików" jest kompletny i gotowy na rywalizację we wszystkich rozgrywkach co trzy dni.

Raków Częstochowa udanie rozpoczął nową kampanię PKO Ekstraklasy. Od wysokiego zwycięstwa u siebie z Jagiellonią Białystok. "Medaliki" pewnie wygrały 3:0 i w dobrych nastrojach przygotowywały się do kwalifikacji Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam .

Raków w sobotnim starciu wydaje się jednak murowanym faworytem. Drużyna Szwargi po środowym sukcesie w europejskich pucharach tym bardziej będzie chciała udowodnić swoją świetną dyspozycję na krajowym podwórku, zwłaszcza, że ominęli jedną serie gier. Skoro z powodzeniem rywalizują z mocniejszymi drużynami w Europie to tym bardziej nie powinni obawiać się polskich zespołów w lidze.

Jednocześnie sprowadzając dotychczas tylko czterech piłkarzy w postaci Jakuba Bartkowskiego, Kacpra Przybyłko, Dario Vizingera oraz Filipa Borowskiego z Lecha Poznań.

W bezpośrednich starciach lepiej wypadła drużyna z Częstochowy wygrywając przy Limanowskiego na inaugurację poprzedniego sezonu 1:0 z "Warciarzami". W rundzie wiosennej pomiędzy tymi drużynami padł jedynie remis 1:1. Jak będzie tym razem w sobotnim starciu? "Medaliki" natchnione europejskimi pucharami pewnie rozprawią się z niżej notowaną drużyną Szulczka?

Mecz Raków Częstochowa - Warta Poznań w trzeciej kolejce poprowadzi sędzia Karol Arys ze Szczecina. System VAR będą obsługiwać Szymon Marciniak oraz Tomasz Marciniak. Pomagać sędziemu głównemu mają w piątkowym spotkaniu asystenci w postaci Marek Arys i Marcin Janawa.

Dawid Szwarga, trener Rakowa:Duży szacunek dla zespołu za wysiłek, jaki włożył w mecz. Na pewno chcieliśmy się lepiej przeciwstawić Karabachowi, zwłaszcza w drugiej połowie, w obronie wysokiej, ale to nie wyszło - z różnych przyczyn. To jednak nie moment, by o tym mówić. Wysiłek, jaki zrobiła drużyna w obronie niskiej, jak zawodnicy pracowali względem siebie, jak się uzupełniali, bronili w polu karnym