Raków Częstochowa wystawi rezerwowy skład na Stal Mielec? Trener Dawid Szwarga: Nam nie wypada przegrywać

Dawid Szwarga: Drużyny będą się na nas mobilizować

Wszyscy zdają sobie sprawę, że w tej chwili priorytetem Rakowa jest walka o Ligę Mistrzów, bo byłoby to zarazem i duże osiągnięcie sportowe, i potężny zastrzyk finansowy. Co prawda, gdyby częstochowianie nie przeszli duńskiej przeszkody, to i tak mają zapewniony udział w rozgrywkach grupowych Ligi Europy, ale to jednak mniejszy prestiż i mniejsze pieniądze. W tej sytuacji trudno się spodziewać, by w sobotę trener Dawid Szwarga wystawił najsilniejszy skład.

Zwycięski mecz na Cyprze z Arisem Limassol (1:0), rozgrywany w specyficznych, bardzo trudnych warunkach klimatycznych, kosztował częstochowian wiele sił i środę, po natychmiastowym powrocie do Polski, trzeba było poświęcić na regenerację, a treningi wyrównawcze mieli tylko rezerwowi.

Na przygotowania do spotkania ze Stalą pozostały więc dwa dni – czwartek i piątek. Mielczanie w poprzedniej kolejce wygrali u siebie ze Śląskiem Wrocław 3:1 i było to ich pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie. Wcześniej, również u siebie, zremisowali 2:2 z Cracovią i 0:0 z Piastem Gliwice oraz przegrali 0:1 w Krakowie z Puszczą Niepołomice.