Raport kadrowiczów. Lewandowski nadal leczy kontuzję. Wdowik strzelił z rożnego na oczach selekcjonera. Szymański imponuje formą

W niedzielę FC Barcelona zagrała z Bilbao w ramach 10. kolejki ligi hiszpańskiej. Niestety kibice nie zobaczyli Roberta Lewandowskiego, który nadal leczy kontuzję. Niewykluczone, że polski napastnik wróci na spotkanie z Realem Madryt, które zostanie rozegrane 28 października.

- Mam nadzieję, że tam będzie (red. - na El Clasico). Ma bardzo dobre odczucia. Jest świetnym liderem, zawsze idzie do przodu i chce grać. Każdego dnia boli go coraz mniej. Kontuzje wynikają z napiętego terminarza, a czasem z pecha. U nas to trzy urazy kluczowych zawodników, którzy mieli pecha. Terminarz jest tak wymagający, że zdarzają się kontuzje - powiedział trener FC Barcelony na konferencji prasowej. (WP Sportowe Fakty)