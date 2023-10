Raport z trybun. Kibice podczas 10. kolejki PKO Ekstraklasy. Oprawy, frekwencje, liczby wyjazdowe [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kibice na meczach 10. kolejki PKO Ekstraklasy

W Szczecinie mural z poznańskim koziołkiem postanowił wykonać Kawu , artysta z Poznania i zarazem kibic Lecha. Dokonał tego ostatnio w Kownie, w Trnawie, później nawet na Żylecie w Warszawie. Na stadionie Pogoni nie wyszło. Grafficiarz został rozpoznany przez miejscowych, zmuszony do stanięcia przed kamerą i wykrztuszenia słów o tym, że Twierdza Szczecin niezwyciężona, a Koziołek uciekł czym prędzej do Pacanowa...

Lech z powodu historii Kawu ponoć zostawił oprawę w pociągu. Za to Pogoń jako klub wykorzystała motyw do tego, by podsumować efektowną wygraną 5:0, co możecie obejrzeć na poniższym nagraniu.