Raport z trybun. Kibice podczas 2. kolejki PKO Ekstraklasy. Oprawy, frekwencje, liczby wyjazdowe [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kibice na meczach 2. kolejki PKO Ekstraklasy

Tym razem wszystkie miejsca zajęto na dwóch stadionach. W Gliwicach dostępne bilety błyskawicznie (w 45 minut) wykupili sympatycy Ruchu Chorzów , czyli beniaminka, który przy Okrzei pozostanie do momentu przenosin na Stadion Śląski. W piątek podczas spotkania z ŁKS Łódź ultrasi odpalili środki pirotechniczne do wizerunku postaci nad hasłem: "Powrót z zaświatów armii niebieskich wariatów". Wieczór był udany, bo zakończony zwycięstwem 2:0.

W Poznaniu grę przerwano z innego powodu - konkretnie zadymienia. Widoczność na boisku ograniczyły odpalone środki pirotechniczne podczas prezentacji sektorówki " Zwyciężać ", uzupełniającej hasło: "Rodzimy się by żyć, żyjemy, by...".

Ranking frekwencji na meczach 2. kolejki PKO Ekstraklasy:

Rekord wyjazdowy kolejki należy do fanów Zagłębia Lubin. Na derbach wprawdzie nie wypełnili sektora gości we Wrocławiu, ale i tak przekroczyli magiczną liczbę tysiąca osób. To największy wyjazd od końcówki zeszłego sezonu, gdy porównywalnie wielu (ze wsparciem Arki Gdynia i Zawiszy Bydgoszcz) wybrało się do Gdańska na Lechię.

Ultrasi Śląska podczas meczu przedstawili mocną sektorówkę o Wołyniu. Nie bez echa w środowisku przeszły też transparenty o UPA i Banderze. Nie obyło się bez incydentów. Przed meczem organizatorzy otworzyli zbyt mało bramek kierujących na sektory gospodarzy. Ochrona, chcąc uspokoić tłum, użyła gazu. Ucierpiał 10-latek: