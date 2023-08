Raport z trybun. Kibice podczas 5. kolejki PKO Ekstraklasy. Oprawy, frekwencje, liczby wyjazdowe [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kibice na meczach 5. kolejki PKO Ekstraklasy

Najwyższą frekwencję kolejki ugrała Legia Warszawa . Jej mecz z Koroną Kielce śledziło ponad 20 tys. osób. Widownię Śląska Wrocław z Lechem Poznań udało się przebić o dokładnie 603 osoby. W transmisji telewizyjnej widoczny był transparent zachęcający do wyjazdu do Danii, na FC Midtjylland zamiast wczasów z partnerką w Hiszpanii...

Ranking frekwencji na meczach 5. kolejki PKO Ekstraklasy:

Wyjazd kolejki zdecydowanie należy do kibiców Lecha Poznań. We Wrocławiu zjawiło się ich blisko 1,9 tys. To prawie tyle samo, ile było na Śląsku w zeszłym sezonie i jeszcze poprzednim. Nie jest to jednak rekord trwających rozgrywek. Sympatycy Kolejorza w 3 tys. osób pojechali bowiem do Lubina na Zagłębie, wykorzystując także pulę biletów na sektory sąsiadujące z sektorem gości.