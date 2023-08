Raport z trybun. Kibice podczas 6. kolejki PKO Ekstraklasy. Oprawy, frekwencje, liczby wyjazdowe [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kibice na meczach 6. kolejki PKO Ekstraklasy

Jeśli doliczymy występy w 1 lidze to za Ruchem Chorzów jedenasty mecz w Gliwicach w 2023 roku. Co jednak ciekawe, pierwszy w roli formalnego gościa. Zagrał bowiem z Piastem.

Niebiescy zajęli miejsca w sektorze gości i na sektor sąsiadujących. W efekcie cała trybuna za bramką wspierana beniaminka. Ale nie tylko. Niektórym udało się jeszcze kupić bilety pośród fanów Piasta, dzięki czemu "wyjazdowa" frekwencja przekroczyła 2 tys.

To była atmosfera piłkarskiego święta. - Dziękujemy, Piast, Piast, dziękujemy! - skandowali sympatycy Ruchu na początku mecz wdzięczni za zdecydowanie większą pulę wejściówek niż przewiduje regulaminowe 5 procent objętości stadionu.

Ponad dwa razy większą widownię tradycyjnie uzbierał Widzew Łódź. Ultrasi zaprezentowali kartoniadę "Nabojka", hasłem flagi, którą do niedawna dysponował Śląsk Wrocław. Po ostatnim gwizdku to jednak przyjezdni mieli powody do radości z powodu gładkiego zwycięstwa.