Raport z trybun. Kibice podczas 7. kolejki PKO Ekstraklasy. Oprawy, frekwencje, liczby wyjazdowe [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kibice na meczach 7. kolejki PKO Ekstraklasy

Nie ma co się oszukiwać, że ultrasi Kolejorza liczyli, że w ubiegły czwartek ich zespół rozegra decydujący rewanż o wejście do Ligi Konferencji i z tego powodu przygotowali też oprawę, którą musieli jednak zaprezentować podczas sobotniego meczu w lidze z Górnikiem Zabrze. "Oops! We did it again" - ogłoszono na transparencie obok wizerunku zaskoczonej kobiety, spoglądającej na pokaz fajerwerków, fruwających pod sam dach i przy telebimie. W 1 lidze za podobną choreografię zamknięto trybunę dopingową Lechii Gdańsk. W przypadku Bułgarskiej żadna decyzja póki co nie zapadła.

Wybuchowo było także podczas hitu kolejki przy Łazienkowskiej. Widzew Łódź tak jak sezon temu wypełnił sektor gości. Przygotował kilka opraw; sektorówkę z herbem i hasłem "Walczysz Widzew", ale też kartoniadę, racowisko czy wreszcie sektorówkę wymierzoną w spikera Legii, Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego. Legia po oprawie "Legioland" z FC Midtjylland w niedzielę dołożyła pokaz pirotechniczny. Widowisko śledziło ponad 27 tys. widzów, czyli komplet, bo o 2-3 tys. miejsc trzeba uszczuplać pojemność stadionu w przypadku meczów podwyższonego ryzyka, a za taki uznano przyjazd łodzian.