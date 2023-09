Raport z trybun. Kibice podczas 8. kolejki PKO Ekstraklasy. Oprawy, frekwencje, liczby wyjazdowe [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kibice na meczach 8. kolejki PKO Ekstraklasy

O blisko 6 tys. mniej kibiców przyszło w piątek na Roosevelta w Zabrzu. Chętnych na wyczekiwane od lat derby byłoby więcej, ale po prostu zabrakło wolnych miejsc. Najwięksi nieobecni to oczywiście fani Ruchu Chorzów. Potencjalnie w rewanżu atmosferę uda się rozpalić do czerwoności, o ile Niebiescy faktycznie podejmą Górnika Zabrze na Stadionie Śląskim . Rozpatrywane warianty frekwencji? 33 002 albo "cały stadion", czyli przy konieczności stworzenia sektorów buforowych prawie 50 tys. miejsc.

Wyjazdowy rekord kolejki należy do kibiców Legii Warszawa. Najmniej było za to sympatyków Korony Kielce. Za nimi jednak najdłuższa trasa w sezonie - do Szczecina. Na Pogoń, tak jak i przy okazji poprzednich meczów, wszyscy udali się pociągiem rejsowym.