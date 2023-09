Reakcje na zatrudnienie Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Okiełzna "rozkapryszone gwiazdy"?

Apel do Michała Probierza: "Nie pękaj przed nimi"

Zdaniem dziennikarzy prezes Kulesza poszedł pod prąd decydując się na Probierze, a nie jak chcieli kibice Papszuna. - Można się tylko zastanawiać czy był w historii nowy selekcjoner, który miał trudniejszy start niż Michał Probierz. Liczba wątpiących wielokrotnie przerasta liczbę wierzących. Prezes Kulesza wszedł do kasyna i usiadł przy stole z napisem „gram za wszystko” - stwierdził Andrzej Twarowski z Viaplay.

Swój apel do nowego selekcjonera wystosował były menadżer Roberta Lewandowskiego: - Michał Probierz charakter ma, ale okiełznanie rozkapryszonych gwiazd, przywrócenie priorytetów w kadrze i na boisku nie będzie łatwe. Nie pękaj, Michał przed nimi ! - poprosił Cezary Kucharski.

- Zrealizowało się marzenie Michała, człowieka ambitnego, z zasadami . Życzę, aby doprowadził Polskę do Mistrzostw Europy. Powodzenia Michał - napisał Boniek na Twitterze.

Zawodowego awansu (Probierz prowadził do wczoraj kadrę u-21) pogratulował z Włoch Zbigniew Boniek. Kiedy jeszcze rządził związkiem, przedstawiał Probierza w towarzystwie Adama Nawałki jako kolejnego selekcjonera. Po latach to się ziściło, choć już za sprawą Cezarego Kuleszy.

- Wizerunek PZPN szoruje po dnie, kadra bardziej zniechęca niż zachęca, a my bierzemy selekcjonera, którego napędzają spory i konflikty. Logiczne - zdziwił się z kolei Krzysztof Marciniak z Canal+ Sport. Nieco inaczej na sprawę patrzy natomiast Michał Pol z Kanału Sportowego: - Można krytykować wybór Probierza ale nie wolno sprowadzać go do "kolesia Kuleszy". Ma swoje argumenty: doświadczenie (złe - Wisła, dobre - Jaga, i takie sobie w Cracovii) i U-21, tak potrzebny teraz charakter i osobowość, znajomość polskich piłkarzy i jeszcze parę. Nie przesądzałbym że płyniemy na Titanicu prosto na górę lodową...