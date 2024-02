Renesans formy Roberta Lewandowskiego jest faktem. Napastnik FC Barcelony strzela jak na zawołanie. Oto jego statystyki w 2024 roku

- Myślę, że zagraliśmy bardzo dobrze w pierwszej połowie, powinniśmy zdobyć kilka bramek więcej. Myślę, że po prowadzeniu 1:0 zagraliśmy zbyt defensywnie, a Napoli poszło nieco dalej do przodu. Mamy drugi mecz w Barcelonie i mam nadzieję, że wygramy, ponieważ jest to dla nas bardzo ważne. Czuję się bardzo dobrze, fizycznie też. Mamy wielu młodych zawodników i potrzebujemy trochę czasu. To nie to samo, co w La Liga. Myślę, że zespół ma ogromny potencjał i mamy teraz dwa tygodnie na przygotowania. Musimy zrobić krok do przodu jako zespół. Dzięki mojemu doświadczeniu staram się pomagać młodym zawodnikom - powiedział Lewandowski w rozmowie z "Marcą".