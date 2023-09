Reprezentacja. Filip Marchwiński w reprezentacji Polski? Zbigniew Boniek: Przyjdzie na niego czas. Jest czasami za mało skoncentrowany

Bez wątpienia Filip Marchwiński to jedna z największych gwiazd Lecha Poznań. W obecnym sezonie pomocnik ma na koncie już 7 bramek i 2 ostatnie podania licząc rozgrywki Ekstraklasy i eliminacje Ligi Konferencji. W minionym sezonie był zmiennikiem, który dawał pozytywne sygnały, w tych rozgrywkach z kolei jest kluczowym piłkarzem "Kolejorza".

Nie mogą dziwić więc głosy kibiców, że warto dać 21-latkowi szansę debiutu w reprezentacji Polski. Dotąd Marchwiński grał w kadrze młodzieżowej. W drużynie do lat 21 zaliczył 16 meczów za kadencji trenera Macieja Stolarczyka i... Michała Probierza, a więc obecnego selekcjonera pierwszej reprezentacji.

Czy Probierz powoła Marchińskiego? Zdaniem byłego prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka, pomocnik powinien grać jeszcze w młodzieżówce.

Uważam, że mając napastników, jakich mamy, to jeszcze przyjdzie czas Marchwińskiego w kadrze. Chciałbym, żeby on był najważniejszym elementem U-21 i doprowadził kadrę do mistrzostwa Europy