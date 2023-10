Reprezentacja. Nie odrobiliśmy pracy domowej! Tak Mołdawia strzeliła nam bramkę! Nasi rywale kolejny raz z tym samym schematem

Rywale postraszyli nas znanym schematem. Brak odrobionej pracy!

Jak można było zignorować? Mołdawianie właściwie tak samo grają większość rzutów rożnych: napastnicy wbiegają w bramkę, by rozciągnąć grę, później nabieg w kierunku narzucającego piłkę w celu zrobienia miejsca strzelcowi i wykończenie. Taki schemat powtarzał się w wielu atakach naszych rywali, jak zauważył jeden z użytkowników X (dawniej Twitter).

Po meczu z Mołdawią, który polska reprezentacja tylko zremisowała 1:1 można mieć wiele pretensji do piłkarzy o słabą grę czy do trenera, którego plan na spotkanie absolutnie nie wypalił. Gol strzelony przez naszych rywali oraz poprzednie bramki, które strzelała kadra Mołdawii świadczy również o tym, że zawiodło również przygotowanie stałych fragmentów gry.

Ciężko to wytłumaczyć, zwłaszcza, że stały fragment gry to jest element, który można wypracować właściwie do perfekcji i uniknąć straty bramki właśnie w ten sposób.