Reprezentacja. Polacy po raz 36. na PGE Narodowym w Warszawie. Jaki Biało-Czerwoni mają bilans?

Polacy po raz 36. na PGE Narodowym. Jaki mamy bilans?

W czwartek na reprezentacyjnym obiekcie polscy piłkarze podejmą Wyspy Owcze, a stawką będą punkty eliminacji mistrzostw Europy. Ten zespół po raz pierwszy wystąpi na tej arenie.

Piłkarska inauguracja głównej polskiej areny mistrzostw Europy 2012 miała miejsce 29 lutego tamtego roku, a zespół prowadzony wówczas przez Franciszka Smudę zremisował z Portugalią 0:0. Remisami 1:1 zakończyły się też dwa występy w turnieju finałowym ME - z Grecją i Rosją.

Kolejne dwie nierozstrzygnięte potyczki to spotkania kwalifikacji mistrzostw świata 2014 - z Anglią i Czarnogórą po 1:1. Więcej bramek kibice obejrzeli w październiku 2014, kiedy Biało-Czerwoni zremisowali ze Szkocją 2:2 w eliminacjach Euro 2016. W listopadzie 2017 było towarzyskie 0:0 z Urugwajem, a później także bezbramkowy remis we wrześniu 2019 z Austrią w kwalifikacjach Euro 2020. Ostatni remis to 1:1 z Anglią we wrześniu 2021 w eliminacjach mundialu po golu Damiana Szymańskiego w ostatnich sekundach.