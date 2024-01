Reprezentacja Polski. Damian Szymański wypada z gry na miesiąc z powodu kontuzji. Michał Probierz ma problem przed barażami?

Pomocnik kontuzjowany przed barażami!

Pojawił się jeden niespodziewany problem w przygotowaniach do marcowych baraży. Mianowicie pomocnik, który dostał w reprezentacji Polski szansę na listopadowym zgrupowaniu w meczu z Czechami zmaga się z urazem w wyniku, którego będzie pauzował ok. 4-6 tygodni, czyli prawie miesiąc. Przypomnijmy, że w marcu Polska rozegra arcyważny mecz w barażach do mistrzostw Europy z Estonią, a potem (w przypadku powodzenia) kilka dni później w finale ze zwycięzcą pary Walia - Finlandia.

Damian Szymański wydawało się, że jest aktualnie w takiej formie, że będzie pewniakiem do powołania na marcowe mecze. Ostatecznie sprawy przybrały nieoczekiwany obrót zdarzeń. Pomocnik, który w reprezentacji miał zastąpić Grzegorza Krychowiaka doznał urazu ścięgna podkolanowego na jednym z treningów swojej drużyny - poinformował AEK Ateny na portalu X (dawniej Twitter).