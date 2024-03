Reprezentacja Polski doleciała do Walii. Opóźnienie w Warszawie spowodowane zamieszaniem z walizkami OPRAC.: Jakub Maj

Reprezentacja Polski dotarła do Walii. Łączy nas piłka

W poniedziałek po godz. 14 czasu lokalnego piłkarska reprezentacja Polski dotarła do Cardiff, gdzie we wtorek wieczorem zagra z Walią w finale baraży o awans do tegorocznych mistrzostw Europy w Niemczech. To ostatnia szansa, żeby awansować na prestiżowy turniej.