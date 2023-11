Reprezentacja Polski gotowa na Czechy. Odbyła jedyny trening na PGE Narodowym w Warszawie. Jaki skład wystawi Michał Probierz?

Mecz Polska - Czechy. Jedyny trening na PGE Narodowym

Reprezentanci Polski zaczęli trening około godziny 16:00. Z powodu chłodu wielu założyło czapki, rękawiczki i kominy. Tylko nieliczni jak choćby Karol Świderski czy Tymoteusz Puchacz zdecydowali się wyjść w krótkich spodenkach.

Zajęciom kadry przypatrywała się liczna grupa dzieci, którym Michał Probierz pozwolił zostać do samego końca, by mogły później stanąć do zdjęć z idolami. Trening odbył się przy zamkniętym dachu. Dobrą energią z drużyną dzielili się uśmiechnięci od ucha do ucha Marcin Bułka i kapitan Robert Lewandowski. Weseli byli też inni piłkarze.