Michał Probierz przed meczem z Czechami: Problemem polskiej piłki jest to, że nie motywujemy młodych chłopaków

Co się musi wydarzyć, żeby reprezentacja Polski wywalczyła bezpośredni awans na Euro 2024?

Czym Michał Probierz chce zaskoczyć rywala? Selekcjoner twierdzi, że gra kadry zaczyna się poprawiać. Drużyna trenuje dwa-trzy ustawienia.

- Bardzo zadowolony jestem z podejścia zawodników. Wszyscy są zaangażowani, starają się przyjmować to, co do nich mówimy. Poprawiła się kwestia organizacji gry. Przygotowujemy się pod kątem dwóch-trzech ustawień, żeby mieć możliwość ewentualnych zmian w trakcie gry - cytuje Probierza TVP Sport.