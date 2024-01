Reprezentacja Polski. Grzegorz Krychowiak zerwał kontakt z dziennikarzem, z którym był na zgrupowaniach kadry. "Nie pisz już do mnie więcej" Jakub Jabłoński

Krychowiak ma konflikt z dziennikarzem? Piłkarz zerwał kontakt z przyjacielem pawel relikowski / polska press

Reprezentacja Polski. Grzegorz Krychowiak miał się wściec na swojego byłego przyjaciela, który pracował przy popularnych vlogach na kanale "Łączy nas Piłka". Piłkarzowi nie spodobała się jedna wypowiedź aktualnego dziennikarza sportowego na temat jego osoby. - Skąd ty to wiesz? Dlaczego powołujesz się na informacje od osób trzecich? Nie pisz już do mnie więcej - ujawnił redaktor, co napisał mu piłkarz.