Reprezentacja Polski i Michał Probierz grają z WOŚP. Co można wylicytować od selekcjonera Biało-Czerwonych?

WOŚP 2024. Co można licytować?

Robert Lewandowski od lat gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tym roku napastnik FC Barcelony do licytacji przekazał koszulkę z autografami. Kapitan reprezentacji Polski wsparł tym samym…

Z WOŚP gra także reprezentacja Polski i Michał Probierz, czyli selekcjoner kadry narodowej. Do licytacji trafiły dwa pakiety. Pierwszy z nich obejmuje trening oraz obiad z trenerem. Drugi to zaproszenia do loży Prezesa PZPN na mecz Polska - Estonia.