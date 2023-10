Reprezentacja Polski. Najwięksi nieobecni na liście powołanych. Michał Probierz "pogonił" Jana Bednarka, lidera defensywy

Reprezentacja Polski. Kogo nie powołał Michał Probierz?

Michał Probierz także zaczyna kadencję od odważnych decyzji . Dowód jest przynajmniej jeden, ale niepodważalny. To niepowołanie - ze względu czysto sportowych - wieloletniego lidera obrony, Jana Bednarka, którego od dłuższego czasu krytykowało wielu kibiców. To właśnie ten stoper po kompromitującej porażce z Mołdawią w Kiszyniowie (2:3) wyznał przed kamerami, że drużyna w przerwie przy wyniku 2:0 myślała już wyłącznie o nadchodzących wakacjach...

Niektórych zawodników Probierz nie mógł powołać ze względów zdrowotnych. Z tego klucza największym nieobecnym jest oczywiście Robert Lewandowski . W środę kapitan reprezentacji w meczu Ligi Mistrzów został brutalnie sfaulowany, przez co jego przerwa od gry wyniesie nawet do miesiąca. Rywal uszkodził mu kość piszczelową i kostkę.

Nie zapominajmy też, że po telefonie od Probierza z grą w reprezentacji dał sobie spokój Grzegorz Krychowiak. Gdyby nie ta rozmowa pomocnik najpewniej dalej liczyłby na powołanie, którego i tak by w tym rozdaniu nie dostał, co dał do zrozumienia sam selekcjoner.

W czwartek (12 października) Polska zagra na wyjeździe z Wyspami Owczymi. Trzy dni później czyli w niedzielę (15 października) na PGE Narodowym w Warszawie spróbujemy wziąć rewanż na Mołdawii za czerwcową porażkę.