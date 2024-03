Reprezentacja Portugalii wygrała 11 mecz z rzędu. Czy to główny faworyt Euro 2024?

Portugalia rozbiła Szwecję w meczu towarzyskim

Po zmianie stron Portugalia zdobyła jeszcze 2 gole. Na listę strzelców wpisali się Bruma oraz Goncalo Ramos . W drugiej połowie rozluźnienie gospodarzy wykorzystali rywale. Szwedzi również dwukrotnie trafili do siatki i mecz zakończył się zwycięstwem Portugalczyków 5:2.

Mimo braku największej gwiazdy, drużyna z Półwyspu Iberyjskiego nie miała najmniejszych problemów z pokonaniem przeciwnika. W 24. minucie Bruno Fernandes wpadł w pole karne rywali, uderzył mocno w poprzeczką, a do dobitki dopadł Rafael Leao i silnym strzałem otworzył wynik.

Przygotowująca się do Euro 2024 reprezentacja Portugalii w pierwszym marcowym spotkaniu towarzyskim zmierzyła się w Guimarães z będąca w kryzysie reprezentacją Szwecji. W kadrze meczowej nie znalazł się Cristiano Ronaldo , który w barwach narodowych zdobył już 128 bramek.

Od początku zeszłego roku kadrę przejął Roberto Martinez i od tego momentu reprezentacja Portugalii spisuje się fantastycznie. W 10 meczach kwalifikacyjnych do Euro 2024 zanotowała komplet zwycięstw i strzeliła aż 36 goli. Luksemburg od Portugalczyków w 2 meczach przyjął w sumie 15 goli. Na razie nikt nie jest w stanie nawet zbliżyć się poziomem do rozpędzonej reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego.

W Mistrzostwach Europy Portugalia trafiła do grupy z Czechami, Turcją oraz Grecją lub Gruzją (grają w barażach). Jeśli do czerwca Portugalczycy utrzymają formę, przez fazę grupową powinni przejść jak burza. Schody mogą zacząć się dopiero w dalszej części turnieju. Głównym rywalem do zdobycia złotego medalu będą Francja, Hiszpania oraz Anglia. Jednak na ten moment w zdecydowanie najwyższej dyspozycji wydaje się być drużyna prowadzona przez Roberto Martineza.