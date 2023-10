Robert Lewandowski jest jak wino. Polski napastnik najlepszym zawodnikiem, który skończył 35 lat! Statystyki mogą jednak martwić

Robert Lewandowski zaliczył dobry start. Jak wygląda w statystykach?

Obecnie FC Barcelona gra odważniej, co przekłada się na dyspozycję Lewandowskiego. Polak czuje się znakomicie. Niestety napastnik był zmuszony zrobić sobie przerwę. Podczas meczu Ligi Mistrzów jeden z zawodników FC Porto brutalnie sfaulował 35-latka. Lewandowski przez kontuzję musi pauzować kilka tygodni. Obecnie trwa walka z czasem, aby Polak był gotowy na wielkie El Clasico .

Robert Lewandowski w kampanii 2023/24 na swoim koncie ma już sześć bramek i cztery asysty w dziesięciu meczach. Takie statystyki bardzo cieszą, szczególnie patrząc na ostatni sezon. Polak co prawda został królem strzelców ligi hiszpańskiej, ale jego forma nie była tak dobra jak w Bayernie Monachium.

Portal Whoscored po każdym meczu ocenia piłkarzy. Specjalny algorytm pomaga określić, w jakiej formie jest dany zawodnik. Popularna strona podzieliła się ciekawymi statystykami. Robert Lewandowski jest najlepszym zawodnikiem, który skończył 35 lat . Jego średnia not to 7,21. Na drugim miejscu znalazł się Alexandre Oukidja (FC Metz), a na trzecim Nemanja Matić (Stade Rennais).

Czy Robert Lewandowski rzeczywiście radzi sobie tak dobrze? Jego "suche" statystyki (gole i asysty) dla FC Barcelony wyglądają bardzo dobrze, ale pomiary dotyczące gry na pozycji numer dziewięć mogą martwić. Polski napastnik po dziesięciu meczach powinien mieć jedną bramkę więcej - tak wynika z modelu xG (oczekiwane bramki). Poprzednie sezony kończyły się dla napastnika dodatnimi wynikami. Obecnie jego xG wynosi 7,1. Robert ma sześć goli, a to oznacza, że często zawodziła skuteczność.

Kiepsko wygląda też wskaźnik mówiący, co ile minut Robert Lewandowski strzela bramkę w obecnym sezonie. Sześć bramek w 785 minut oznacza, że Polak potrzebuje aż 130 minut, aby wpakować piłkę do bramki rywala. W sezonie 2020/21 "Lewy" zdobywał bramkę co 70 minut.

Ze statystyk jasno wynika, że Robert Lewandowski potrzebuje coraz więcej strzałów, aby pokonać bramkarza rywali. W Bayernie ten wynik był mniejszy niż cztery, natomiast w barwach FC Barcelony jest większy niż pięć. Oczywiście należy też pamiętać o tym, w jakich ligach grał "Lewy". Uważa się, że Bundesliga prezentuje gorszy poziom od ligi hiszpańskiej, dlatego Lewandowskiemu w barwach Bayernu było łatwiej o bramki niż stolicy Katalonii.