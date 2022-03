Robert Lewandowski nie zagra ze Szkocją! Decyzja zapadła

Stawka spotkania ze Szkocją jest niemal zerowa. Będziesz to oczywiście debiut Czesława Michniewicza w roli selekcjonera, ale rezultat w żadnym stopniu nie wpłynie na finał baraży, który czeka nas we wtorek.

O występie Roberta Lewandowskiego mówiło się już od kilku dni. Nasz kapitan często opuszcza mecze, która nie mają żadnego znaczenia w kontekście gry o awans na mistrzostwa. Często też „poszkodowani” są kibice przyjeżdżający na mecze polskiej kadry do Wrocławia. Organizowane tam spotkania towarzyskie są najczęściej szansą dla selekcjonerów by wypróbować inny skład, inne ustawienie i dać szansę piłkarzom rezerwowym.

Na przedmeczowej konferencji prasowej Czesław Michniewicz musiał odpowiadać na pytania szkockiego dziennikarza, który zwrócił uwagę, na kogo przyjdą szkoccy kibice. Polski zespół ma swoją największą gwiazdę w postaci Roberta Lewandowskiego i to po części dla niego fani wydali bilety na spotkanie. - Bierzemy pod uwagę to, żeby kibicie zobaczyli jutro najlepszego zawodnika na świecie. Mogę zapewnić, że zobaczą Roberta Lewandowskiego, czy to na boisku, czy to na ławce rezerwowych - mówił jeszcze w środę nasz selekcjoner.