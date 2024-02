Robert Lewandowski o Michale Probierzu. "Trener obudził we mnie płomień"

- Trener Probierz podszedł do mnie jak do człowieka, a nie do piłkarza, nie do Roberta Lewandowskiego. Trener we mnie obudził płomień, jeśli chodzi o reprezentację i ja stwierdziłem, że jeszcze chcę, ja mam ambicje, tak łatwo się nie poddam. Wierzę, że ten rok będzie dobry dla mnie i reprezentacji - powiedział 35-letni piłkarz.