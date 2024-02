Robert Lewandowski z najgorszą serią od 13 lat. Xavi ma do niego zastrzeżenia, młody konkurent Vitor Roque strzelił pierwszego gola

FC Barcelona. Xavi z pretensjami do Lewandowskiego

Barcelona rozegrała pierwszy mecz po deklaracji Xaviego, który ogłosił w zeszłym tygodniu, że odejdzie z klubu po sezonie, bez względu na rozwój wydarzeń na ostatnich dwóch frontach: w lidze hiszpańskiej i Lidze Mistrzów. Zwycięstwo nad niżej notowaną Osasuną okazało się minimalne, a gra nieprzekonująca. Dopiero po godzinie piłka wpadła do siatki, kiedy po przepięknym podaniu Joao Cancelo to Roberta Lewandowskiego uprzedził jego nowy konkurent, Vitor Roque. 18-latek celebrował długo i hucznie, bo była to jego debiutująca bramka.

W końcówce spotkania Lewandowski też świętował, ale dosłownie przez ułamek sekundy. Jego radość zmąciły gwizdek i podniesiona chorągiewka obwieszczające pozycję spaloną. Polak przeklął siarczyście pod nosem co uchwyciły telewizyjne kamery. Decyzja sędziego była jednak słuszna. Poza tą akcją nasz rodak oddał jeszcze jeden groźny strzał, gdy po główce futbolówka minęła prawy słupek.