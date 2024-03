Robert Lewandowski o tym czy jest Żugajką: Pytanie poniżej pasa. Obejrzyj najnowszy vlog reprezentacji Polski

Vlog reprezentacji Polski. Robert Lewandowski o Julii Żugaj

We vlogu Lewandowski przyznaje, że było to zagranie poniżej pasa . Adrian Delimat z kanału Łączy nas Piłka nie odpuścił jednak tematu i przed treningiem reprezentacji zapytał wprost Roberta: czy jest już "Żugajką".

- Robert, ja mam do ciebie takie pytanie. Twoja forma ostatnio zwyżkuje. Chciałbym się zapytać czy to ma jakiś związek z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu zostałeś może " Żugajką " - zapytał w poniedziałek jeden z dziennikarzy tabloidu, na co Lewandowski roześmiał się, schował twarz w dłoni i odpowiedział pytaniem na pytanie: Serio?! Naprawdę?

Vlog reprezentacji Polski. Marcin Bułka o grze w masce

Na treningi specjalną maskę chroniącą twarz musi zakładać Marcin Bułka. To efekt kontuzji z hitowego meczu z PSG, kiedy został trafiony przez kolegę z drużyny. Bramkarz złamał nos i przez sześć tygodni będzie go musiał chronić w nietypowy sposób.

- Dodaje charakteru. Pazura! - mówi o swoim nowym, tymczasowym wyglądzie zawodnik francuskiej Nicei. - Wojtek Szczęsny powiedział, że jak byśmy jeszcze mieli Petra Cecha i Kamila Grabarę to byłoby niezłe trio. Z maską czy bez trzeba będzie ich wszystkich ograć - dodaje Bułka przed barażami o Euro 2024.

Bułka po faulu kolegi z Nicei apelował do sędziego, by dał mu czerwoną kartkę.

- Ale to twój! - odrzekł arbiter.

- No to nadal czerwona! Swojemu też można dać - stwierdził Bułka.