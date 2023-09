Robert Lewandowski poza najlepszą dwunastką nominowaną do FIFA The Best. Kapitan reprezentacji Polski pominięty przed federację

IMAGO/Ricardo Larreina/Imago Sport and News/East News

Robert Lewandowski nie znalazł się w najlepszej dwunastce piłkarzy, która powalczy o nagrodę FIFA The Best. Wkrótce światowa federacja nagrodzi najlepszego piłkarza za miniony sezon. W gronie zawodników znaleźli się m.in. Erling Haaland, Kylian Mbappe czy Leo Messi.

Ogłoszono nominowanych do FIFA The Best. Robert Lewandowski poza listą

Światowa federacja wytypowała dwanaście nazwisk piłkarzy, którzy powalczą o tytuł najlepszego zawodnika sezonu 2022/23 FIFA The Best. W gronie nominowanych nie znalazł się kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelony sięgnął po tę nagrodę w latach 2020 i 2021, jeszcze jako snajper Bayernu Monachium. Najwyższe notowania do zdobycia nagrody w tym roku ma najpewniej Lionel Messi, który z reprezentacją Argentyny sięgnął po złoto na mistrzostwach świata czy mistrz Anglii i zdobywca Ligi Mistrzów z Manchesterem City Erling Haaland. Głosować będą kibice, kapitanowie reprezentacji, selekcjonerzy drużyn narodowych, a także dziennikarze. Swój głos można oddać na oficjalnej stronie FIFA The Best (link w tym miejscu). Kibice mają czas na oddanie swojego głosu od czwartku 14 września do 6 października.

Nominacje są w sześciu kategoriach: na najlepszego piłkarza, najlepszą piłkarkę, najlepszego bramkarza, najlepszą bramkarkę, najlepszego trenera oraz najlepszą trenerkę.

Lista nominowanych piłkarzy:

Julian Alvarez (Manchester City)

Marcelo Brozović (Inter Mediolan, obecnie Al-Nassr)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ilkay Gundogan (Manchester City, obecnie FC Barcelona)

Eling Haaland (Manchester City)

Rodri (Manchester City)

Chwicza Kwaracchelia (SSC Napoli)

Kylian Mbappe (PSG)

Lionel Messi (PSG, obecnie Inter Miami)

Victor Osimhen (SSC Napoli)

Declan Rice (West Ham United, obecnie Arsenal)

Bernanrdo Silva (Manchester City)

