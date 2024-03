Robert Lewandowski z wyjątkowym prezentem. Polak dostał swoją "Złotą Piłkę"

Wyjątkowym prezentem popisał się jeden z kibiców, który nawet specjalnie przybył na zgrupowanie kadry do hotelu, w którym przebywają aktualnie reprezentanci w Warszawie. Niezapowiedziany gość - jako przedstawiciel osób niepełnosprawnych - wykonał własnoręcznie prezent dla Roberta Lewandowskiego.

Całość niezwykłego spotkania została zarejestrowana przez kamery "Łączy nas Piłka" i jest do obejrzenia na youtubowym popularnym kanale w formie vloga z kolejnego dnia reprezentacji. Wyjątkowy fragment od minuty 1:45.

Napastnik Barcelony nie mógł ukryć wzruszenia. Upominek miał przedstawiać Złotą Piłkę. Autor był zainspirowany projektem jak usłyszał, że "Lewy" został nominowany do prestiżowej nagrody. Dlatego stworzył sam statuetkę, która swego czasu uciekła najlepszemu polskiemu napastnikowi (w 2020 roku był jednym faworytów, ale galę odwołano z powodu pandemii). Wykonał ją dokładnie z... 4 718 zapałek. Na pytanie Lewandowskiego ile czasu zajęło mu zrobienie takiego projektu autor bez chwili wahania odpowiedział, że 308 godzin.

Łączy nas Piłka/YT

- Super to wygląda. Jestem pod pełnym wrażeniem jakości wykonania - mówił wzruszony Robert Lewandowski. Na co starszy mężczyzna odpowiedział, że robi to hobbistycznie dokładnie przez 25 lat. Z załączonego vloga dowiadujemy się również od niego, że te wszystkie projekty robi nie w specjalnie przygotowanej pracowni, a zwykłej kuchni. Dodatkowo popisał się również w ostatnich latach prezentem dla samego papieża.

Łączy nas Piłka/YT

Lewandowski tym samym odwdzięczył mu się za prezent i również przyszykował dla niego specjalny upominek. Kapitan drużyny narodowej wręczył mu z tej okazji nową koszulkę reprezentacji Polski. Wzruszający moment i od razu na pierwszy rzut oka było widać niesamowitą wdzięczność 35-letniego napastnika. Osoba niepełnosprawna poświęciła bardzo dużo czasu, aby sprawić mu przyjemność prezentem.