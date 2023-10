Robert Lewandowski zagra w El Clasico z Realem Madryt. Hiszpańskie media: Polak ma wystąpić na zastrzykach przeciwbólowych

El Clasico. Robert Lewandowski zagra z Realem Madryt?! Znakomite wieści z Katalonii!

Według hiszpańskich mediów kapitan reprezentacji Polski weźmie jutro udział w oficjalnej sesji treningowej przed meczem z Realem Madryt i jeśli wszystko pójdzie po myśli dla naszego najlepszego napastnika zostanie powołany do kadry meczowej. Poza 35-latkiem do gry ma również być szykowany inny kontuzjowany gracz Blaugrany - Frenkie De Jong. Obaj - jeśli wystąpią w klasyku - to na środkach przeciwbólowych.

- Jutrzejszy trening będzie kluczowy - podają hiszpańskie media.