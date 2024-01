Robert Lewandowski zaliczył przypadkową asystę z Villarrealem. Polak podał piętą do Ilkaya Gundogana [WIDEO]

Robert Lewandowski po raz kolejny zagrał słaby mecz. Co prawda Polak zanotował asystę, ale eksperci nie pozostawiają na nim suchej nitki. 35-latek wygląda w Barcelonie jak ciało obce.

Robert Lewandowski z asystą. Przypadek czy perfekcyjna technika?

FC Barcelona ma za sobą kiepskie tygodnie. "Duma Katalonii" pod wodzą Xaviego gra bardzo słabo, dlatego kibice domagają się zwolnienia byłego pomocnika. "Blaugrana" niedawno odpadła z Copa del Rey, dlatego teraz będzie liczyła się tylko w walce o mistrzostwo La Liga i Ligę Mistrzów. W ramach 22. kolejki Barcelona zmierzyła się na swoim boisko z Villarrealem. Goście w 41. minucie wyszli na prowadzenie, chociaż wcześniej już wysyłali sygnały, że są groźni. Alexander Sorloth przepchnął Romeu i dograł w pole karne do Gerarda Moreno. Doświadczony napastnik uderzył bez przyjęcia i pokonał Penę. Tuż po przerwie Ilias Akhomach wykorzystał błąd Cancelo, popędził na bramkę Barcelony i wpakował futbolówkę do pustej bramki. "Duma Katalonii" wzięła się do odrabiania strat dopiero od 60. minuty. Robert Lewandowski dostał piłkę w pole karne, ale niestety podanie było spóźnione, dlatego Polak próbował przyjąć piłkę piętą. Futbolówka odbiła się od stopy 35-latka i poleciała do Ilkaya Gundogana, który uderzył po długim słupku i pokonał bramkarza.

Osiem minut później po małym zamieszaniu w polu karnym do wyrównania doprowadził Pedri. Tym razem przypadkową asystę zanotował ten, który wcześniej zdobył bramkę - Gundogan. W 71. minucie "Barca" skorzystała z fatalnej obrony Villarrealu przy stałych fragmentach gry. Araujo wyskoczył do piłki, ale wyprzedził go Bailly, który wpakował ją do własnej bramki. 3:2!

To jednak nie był ostatni akcent w tym meczu. Villarreal doprowadził do wyrównania w 84. minucie. W samej końcówce jeden z piłkarzy gości zagrał piłkę ręką w polu karnym. Sędzia bez wahania pokazał na "wapno", ale po zobaczeniu sytuacji na monitorze VAR anulował karnego! Kiedy wszyscy kibice na stadionie myśleli, że to koniec emocji, "Żółta łódź podwodna" przeprowadziła jeszcze jedną akcję. Barcelona się obroniła, ale przy wyprowadzeniu piłki defensorzy i bramkarz popełnili fatalny błąd - Sorloth wpakował piłkę do siatki. Kropkę nad "I" postawił Morales, który wykorzystał kontrę. Villarreal wygrał 5:3!

