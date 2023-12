Robert Lewandowski zirytował się decyzją partnera z zespołu. Reakcja Polaka obiegła internet [WIDEO]

Robert Lewandowski zirytował się decyzją partnera z drużyny. Wideo obiegło internet

Niedzielny wieczór nie był udany dla FC Barcelony. Jeszcze aktualny mistrz Hiszpanii przegrał u siebie z rewelacyjną Gironą 2:4 i traci już 7 punktów do sensacyjnego lidera. Robert Lewandowski w pierwszej połowie zdobył bramkę głową wykańczając dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale pod koniec spotkania przy stanie 2:3 fatalnie spudłował będąc w stuprocentowej sytuacji. Barcelona to spotkanie przegrała 2:4, a losy meczu mogły potoczyć się inaczej, gdyby Polak wykorzystał swoją szansę.

Dla kapitana reprezentacji Polski nie jest to łatwy sezon. Raz za razem jest krytykowany, a hiszpańskie media wyłapują jego reakcje po nieudanych zagraniach. W ostatnim meczu Barcelona wywalczyła rzut wolny tuż przed polem karnym rywala. Do piłki ustawili się Robert Lewandowski i Raphinha. Kiedy Polak przygotowywał się do oddania uderzenia, do piłki dopadł jego partner z zespołu i oddał niecelny strzał. Lewandowski najpierw stanął jak wryty i nie dowierzał w to co się stało, a chwilę później rozłożył ręce z dezaprobatą.